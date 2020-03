Tauro – Horóscopo del 06 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad, son rutinarios y no les guasta los cambios; su pasión comer y tocar; su peor defecto es lo obstinado, si toma una decisión, nada lo hará cambiar

Amor: Quieres novedad, hacer cosas diferentes y sentir que sales de la rutina, así que propón un plan diferente.

Dinero: El dinero estará fluido y tranquilo para ti, podrías recibir gratas sorpresas, pero espera para actuar.

Salud: Requieres bajar el ritmo, descansar. Escucha mucho tu cuerpo.

Consejo: Aprovecha la energía del día de hoy para darle a tu cuerpo lo que te pida, bien sea a nivel alimenticio, en descanso o actividad.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Mono de Tierra Yang, estas en destrucción con Mono. Tus acciones pueden tener consecuencias.

Trabajo:

Debes mantenerte sereno ante las adversidades, puede ocurrir que situaciones que eran favorables ya no lo sean. No desesperes y trata de reversarlo.

Salud:

Evita aislarte, lo que más necesitaras es a las personas que más quieres acompañándote y transmitiéndote sus energías.

Amor:

La confianza es muy quebrantable, trata de mantener una comunicación sincera con los que te rodean.

Dinero:

Si tienes diligencias por hacer prepárate para los contratiempos y llegadas tardes, no descuides documentos importantes. Para contrarrestar sal con anticipación de tu punto de partida.

Consejo: “Un viento violento no dura toda una mañana; una lluvia repentina no dura todo el día” -Lao Tzu.