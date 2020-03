Tauro – Horóscopo del 01 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 1 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad, son rutinarios y no les guasta los cambios; su pasión comer y tocar; su peor defecto es lo obstinado, si toma una decisión, nada lo hará cambiar

Amor: Debes salir con tu familia o tu pareja no puedes dejar que los problemas te consuman de tal manera que alejes a los que te aman y te ayudan.

Dinero: El día de hoy puede que presentes problemas financieros y tengas que pagar una deuda que no puedes cubrir, la ayudara llegara.

Salud: Será un día agitado y complicado, intenta mantener una buena alimentación en este día.

Consejo: No estas solo, tienes gente que te apoya.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Agua Yin, el día es neutro en energías para ti.

Trabajo:

Reorganiza tu estudio u oficina en casa, siéntate y desecha lo que ya no es útil para ti.

Salud:

Levantarse y disfrutar de zonas húmedas es muy provechoso para activar las energías y limpiarse de las energías antiguas.

Amor:

Si sientes que ya no hay conexión con algunas personas es mejor dejar eso atrás y seguir con tu vida hacia un camino mucho mejor.

Dinero:

Hoy es preferible centrarse en lo que tienes y disfrutarlo. No divagues en el pasado, eso quedo atrás.

Consejo: Deja que las cosas fluyan. Sé cómo un río, que sin afán busca el camino al mar.