Tauro – Horóscopo de 9 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 9 de febrero de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad, son rutinarios y no les guasta los cambios; su pasión comer y tocar; su peor defecto es lo obstinado, si toma una decisión, nada lo hará cambiar

Amor: El universo te ha estado empujando a cambiar, mientras más resistencia hagas más te va a doler.

Dinero: Los colosos del zodiaco te están haciendo un muy buen aspecto, buen tiempo para inversiones.

Salud: Pudieses tener problemas con tus amígdalas, pero recuerda que eso es solo un reflejo de lo que no quieres hablar.



Consejo: No te resistas, fluye.



SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Agua, tendrás un buen día, utilízalo para construir relaciones para el futuro.

Trabajo:

Es un excelente día para que hagas reuniones de equipo o con tu equipo, establezcas un norte y empieces a tomar acciones para llegar a tus objetivos.

Salud:

Es un buen día para pedir citas médicas, asistir a ellas y empezar una buena rutina de alimentación.

Amor:

Comienza por abrir más tus sentimientos, no pretendas que la gente te entienda si tú no les dices cómo te sientes.

Dinero:

Es un buen día para pedir favores, si necesitas dinero urgentemente, hoy podría ser un día para pedirlo.

Consejo: No tomes las decisiones a la ligera. Siembra las bases para tu futuro.