Tauro – Horóscopo de 6 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de febrero de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad, son rutinarios y no les guasta los cambios; su pasión comer y tocar; su peor defecto es lo obstinado, si toma una decisión, nada lo hará cambiar

Amor: Cuidado con los triángulos amorosos.

Dinero: En estos días los amigos representan una buena fuente de información para lograr tus objetivos.

Salud: Este disperso, muy despistado, cuidado, no textees mientras manejas.

Consejo: No hagas lo que no te gusta que te hagan.



SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día Conejo de Tierra Yin, busca salir de malos hábitos o remover situaciones que ya no son cómodas para ti.

Trabajo:

No seas egoísta con tu equipo de trabajo, con simpatía e ingenio logras mucho más.

Salud:

La terquedad de no oír consejos, no deja que logres el fruto de eso que sueñas en tu área física.

Amor:

Si esa relación ya no te hace feliz, hoy es buen día para terminar definitivamente con ella.

Dinero:

Hoy es buen día para realizar esa venta de cosas que ya no funcionan para ti.

Consejo: Se practicó en tu vida, no pienses tanto y ve a la acción.