Tauro – Horóscopo de 29 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de febrero de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad, son rutinarios y no les guasta los cambios; su pasión comer y tocar; su peor defecto es lo obstinado, si toma una decisión, nada lo hará cambiar

Amor: Tu tiempo esta hecho un caos y es por esto por lo que tu pareja siente que no le dedicas suficiente tiempo, organiza tu tiempo y entiende cuando puedes y cuando no.

Dinero: El día de hoy estarás lleno de responsabilidades y tareas, sin embargo, veras aparecer la ayuda de tus compañeros, puede que con un consejo que te ayude a optimizar tu trabajo.

Salud: El día de hoy terminaras muy cansado, regálate una buena comida en la noche para que te relajes.

Consejo: La disciplina y el orden es el puente para las metas y los logros.



SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Agua Yang, estas en daño con el Tigre, puedes sufrir inconvenientes al desplazarte.

Trabajo:

Recomendable organizar tu día si tienes varios compromisos, la jornada podría estar agitada y con mucho retraso.

Salud:

Hacer ejercicios que te alegren serán adecuados para combatir una energía negativa. Diviértete, sal y pásala bien.

Amor:

Desafortunadamente no puedes ayudar a todos los que desearías. Consigue hacer sentir a alguien afortunado y valioso.

Dinero:

Es importante que no te dejes convencer por personas que no te dan buena espina. Puedes sentirte engañado.

Consejo: Demuestra la gran habilidad que tienes para ponerte en los zapatos del otro.