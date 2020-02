Tauro – Horóscopo de 14 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 14 de febrero de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad, son rutinarios y no les guasta los cambios; su pasión comer y tocar; su peor defecto es lo obstinado, si toma una decisión, nada lo hará cambiar

Amor: Feliz día de los enamorados, hoy el amor será pasional para todos y lo disfrutaras a lo grande, pero cuidado con invitar a otro que no sea tu pareja, porque te descubrirán.

Dinero: Has tenido algunos reveses en esta área, pero hoy no te preocupas por eso.

Salud: Tensión alta.

Consejo: Eres muy espléndido a la hora de regalar, y tu pareja lo sabe.



SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Fuego Dig, cuida tus palabras el dia de hoy, pueden ser malinterpretadas.

Trabajo:

Podría haber movimientos y cambios en tu trabajo. Alguna mudanza o cambio de oficina.

Salud:

Te sentirás algo pesado después de alguna comida. Mantente hidratado.

Amor:

Evita peleas, trata de ser comprensivo con los de tu alrededor y se te dará el mismo trato.

Dinero:

Es buen momento de replantear tus planes económicos. Búscale solución a los problemas y ejecuta lo que está listo.

Consejo: Vestir ropa de color naranja y comer comidas naranjas traen buenas energías. ¡Atrévete!