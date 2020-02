Tauro – Horóscopo de 12 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de febrero de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

TAURO

Nacidos entre el 21 de abril al 20 de mayo

El Estable

Escorpio es su signo complementario y es compatible con Virgo y Capricornio.

Tauro es el más cercano al signo chino Serpiente.

Personalidad de Tauro:

Su característica principal es su estabilidad, son rutinarios y no les guasta los cambios; su pasión comer y tocar; su peor defecto es lo obstinado, si toma una decisión, nada lo hará cambiar

Amor: Si te atreves a cambiar paradigmas, es un día bien aspectado para curar viejas heridas que no te dejan nada positivo.

Dinero: Ábrete también a cambiar viejos conceptos sobre como ganar dinero, el universo te lo está poniendo fácil para ganar a montones.

Salud: Ese viento frio no te conviene, aunque se sienta muy rico, cubre tu cuello.

Consejo: La única manera de curar una herida, es limpiarla y exponerla al sol, para que la naturaleza se encargue.

SERPIENTE

Las personas nacidas en los años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Compatibles: Buey, Mono y Gallo.

Incompatibles: Cerdo y Tigre.

Personalidad de la Serpiente:

La enigmática mirada de la serpiente cautiva por donde pasa, son generosos, con una gran memoria, tienen muy buen sentido del humor, son calmados a la hora de enfrentar situaciones conflictivas.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Madera Yin, las personas Gallo y Buey son de importancia para que tu dia sea positivo.

Trabajo:

Aprovecha tu capacidad para el análisis y la interpretación en el trabajo. Las ideas llegarán por sí mismas.

Salud:

Los alimentos ligeros serán de ayuda para que termines el dia de buen humor y con energía.

Amor:

Buen dia para ser cauteloso y pensar las cosas dos veces. No debes parecer rudo todo el tiempo, socializa y diviértete.

Dinero:

Eres inteligente, si tienes dudas confía en tu sentido común. No tomes decisiones apresuradas.

Consejo: Tienes que entender que no todos van a tu mismo ritmo. Empatía y paciencia.