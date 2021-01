Cómo ver Disney Plus en Samsung TV

Reserva Disney+ Ahora

Update: Disney+ estará disponible en América Latina el 17 de noviembre, llevando el tan esperado servicio de transmisión a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Ecuador, Uruguay, Panamá y Costa Rica. Las suscripciones a Disney Plus para estos países ya están disponibles, y aquellos que reserven un año completo de Disney+ obtendrán un precio con descuento (aunque sus tarjetas de crédito no se cobrarán hasta el 17 de noviembre). Entonces, si estás en un país de América Latina y estás esperando transmitir The Mandalorian, reserva Disney + ahora para asegurar tu tarifa con descuento.

Disney acaba de ampliar su alcance con el recientemente lanzado servicio de transmisión Disney +. Por supuesto, eso significa que es hora de comenzar la carrera loca para descubrir cómo y dónde ver sus películas favoritas de Disney. Cualquier persona con un televisor Samsung va a buscar en Internet para ver si puede acceder a la biblioteca de favoritos de Disney, sin la necesidad de palos o cajas adicionales. Es una apuesta en cuanto a si un nuevo servicio de transmisión estará disponible o no en Samsung TV, pero Disney + no es uno de los que deba preocuparse.

Se programó el lanzamiento de la biblioteca de transmisión de Disney + en la tienda de aplicaciones de Samsung TV tras su lanzamiento oficial. Eso solo deja la pregunta más apremiante: ¿cómo se accede a Disney + en su televisor? Afortunadamente para ti, nosotros también necesitábamos descargar Disney +, así que veamos paso a paso cómo acceder a la colosal biblioteca de favoritos animados y de acción en vivo.

Cómo transmitir Disney Plus en Samsung TV

Con el lanzamiento de Disney Plus esta mañana en Norteamérica, Disney Plus ahora está disponible en televisores Samsung, así como en su Xbox One , PS4 , Android, iOS, Chromecast y más . Tendrá que asegurarse de que su sistema operativo Tizen sea de al menos 2016. Teniendo en cuenta la selección de dispositivos para los que está disponible, puede haber pocos, si es que hay alguno, que no tengan acceso a la biblioteca de Disney .

En caso de que no esté seguro de cómo acceder al servicio de transmisión de contenido sin publicidad, aquí hay un desglose sobre cómo acceder a Disney Plus en su Samsung TV +.

1. Inscríbete a Disney+ 2. Encienda su televisor Samsung 3. Permita que su televisor se conecte al Internet 4. Desde la pantalla de inicio, ubique el ícono de aplicaciones desplazándose hacia la izquierda 5. Seleccione “Recommended” o “Recent Apps” o busque “Disney +” en la esquina superior derecha de la pantalla 6. Desplázate hasta el ícono Disney + y selecciónalo con tu control remoto 7. Seleccione “Add to Home” e instale la aplicación 8. Después de la instalación, abra la aplicación e inicie sesión con las credenciales que eligió al registrarse

Voila! Ahora tiene acceso al servicio de transmisión de Disney en su televisor Samsung.

Disney Plus en el televisor Samsung

Disney+ está disponible en preventa en Brasil, Argentina, México, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, Panamá y Costa Rica. La preventa durará hasta el 17 de noviembre. Durante la preventa, los consumidores podrán reservar un año completo de Disney+ a un precio con descuento (la suscripción mensual no está disponible durante la preventa, solo la anual).

Los consumidores que se inscribieron durante la preventa podrán acceder a Disney+ y se les facturará el 17 de noviembre. A los socios se les acredita el día en que se realiza la compra.

¿Cuánto costará Disney Plus en un televisor Samsung?

Como la mayoría de estos tipos de aplicaciones de transmisión disponibles en Google Play Store, Disney Plus será de descarga gratuita . Sin embargo, deberá comprar una suscripción de Disney Plus por $6.99 / mes o $69.99 /año. También hay Disney Plus bundle disponible para añadir Hulu y ESPN+ por un total de $12.99/mensual, además de 7 días de prueba gratuita.

Después de suscribirse a Disney Plus, utilizará sus credenciales para iniciar sesión en la aplicación Disney Plus en su dispositivo Android para comenzar a transmitir.

Cómo descargar programas para ver más tarde

Otra gran característica de Disney Plus es que puedes descargar programas para verlos más tarde, así que si estás sentado en casa con tu wifi, puedes descargar programas para verlos cuando no tengas conexión a Internet.

Eso significa que puede descargar programas directamente a su televisor Samsung y tenerlos disponibles en su dispositivo en lugar de tener que usar su conexión a Internet cada vez que quiera verlos.

Es bueno utilizarlo si desea descargar sus programas ahora (cuando sus hijos no juegan o usan Internet) para verlos más tarde.

Para hacerlo, busque el programa que desee descargar y, junto al botón Reproducir, encontrará un ícono de flecha de descarga. Haga clic en ese icono y su contenido comenzará a descargarse. Tiene una barra de progreso circular, así que vigílelo antes de planear quitar su dispositivo de una conexión a Internet. ¡Asegúrate de descargarlo completamente antes de salir de tu casa!

