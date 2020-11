¿Cuál es el precio para ordenar Disney Plus en América Latina?

Reserva Disney+ Ahora

A partir del 17 de noviembre Disney + realizará su gran lanzamiento en América Latina. La gran noticia es que desde ahora puedes aprovechar la preventa en Argentina, Brazil, Chile, Costa Rica, México, Perú, Panamá, Colombia, Uruguay y Ecuador. Si te preguntas por los precios, aquí tenemos todo lo que necesitas saber. Aparte de los precios, también te mostramos desde cómo ordenar Disney Plus, contenido y los servicios con los que podrás obtener Disney Plus. Hasta le contamos en cuales dispositivos está disponible Disney Plus.

¿Cuánto cuesta Disney Plus en América Latina?

El precio también es impresionante cuando se tiene en cuenta todo lo que obtiene por él. A continuación, encontrará un cuadro que contiene información sobre precios para su país específico. Ya sea que se encuentre en Argentina o México, obtendrá toda la biblioteca de Disney por un precio bajo.

Precios Argentina Brazil Chile Costa Rica México Perú Preventa ARS$ 3.250 BRL$ 237,90 CLP$ 54.900 USD$ 50,90 MXN$ 1.359 PEN$ 220,90 Lanzamiento ARS$ 385 /

ARS$ 3.850 BRL$ 27,90 /

BRL$ 279,90 CLP$ 6.500 /

CLP$ 64.900 USD$ 5,99 / USD$ 59,99 MXN 159 /

MXN 1.599 PEN$ 25,90/

PEN$ 259,90

Precios Panamá Colombia Uruguay Ecuador Preventa USD $50,90 COP$ 203.900 USD$ $50,90 USD$ 50,90 Lanzamiento USD$ 5,99 / USD$ 59,99 COP$ 23.900/

COP$ 239.900 USD$ 7.49 / USD$ 74.99 USD$ 5,99 / USD$ 59,99

¿Dónde ordenar Disney Plus en Argentina?

Puedes ordenar Disney Plus directamente en Disneyplus.com y no se efectuará ningún cargo en su tarjeta de crédito hasta el día del lanzamiento, el 17 de noviembre.

¿Puedes regalar Disney Plus a alguien que aún no lo tiene? ¡Absolutamente! Disney anunció que se puede comprar tarjetas de suscripción de regalo de Disney Plus aquí para regalar un año completo de Disney +.

¿Cuándo estrena Disney Plus en Argentina?

El lanzamiento de Disney Plus Latin America es el 17 de noviembre de 2020, y probablemente se lanzará a las 6:00 a.m. ET (como lo hizo cuando se lanzó en otros lugares en 2019).

¿Cómo funciona Disney Plus?

Disney Plus ha cambiado por completo el panorama de la transmisión para los usuarios de cable y para muchas familias al tener a su disposición del contenido de Disney un paquete sorprendentemente exclusivo. Lo que quiero decir con eso es que hay una sorprendente cantidad de contenido incluido con la suscripción, que no solo incluye la biblioteca de Disney sino también Pixar (como Frozen 2 ), Marvel, Star Wars, National Geographic y algo de FOX. (ya sabes, como las 30 temporadas de Los Simpson , por ejemplo).

Además de eso, hay mucho contenido nuevo y original de Disney, incluido El Mandalorian , El mundo según a Jeff Goldblum , High School Musical: The Musical Series, Marvel What If? y más.

El servicio contiene miles de películas y series, y puedes descargar cualquiera de ellas para verlas donde quieras. Por lo tanto, si planea viajar, tiene un largo viaje a diario o tiene hijos, es bueno saber que podrá descargar programas y películas de antemano para no tener que depender de un Conexión sólida a Internet para ver su contenido mientras viaja.

Una vez compradas, las cuentas pueden tener hasta siete perfiles diferentes. Podrá transmitir en hasta cuatro dispositivos a la vez y tendrá descargas ilimitadas para ver.

¿En qué dispositivos está disponible Disney Plus?

Por supuesto, Disney + está disponible en todos los navegadores web a través de PC y Mac. También tendrá aplicaciones dedicadas en dispositivos Apple iOS, Apple TV, Android (habrá una aplicación exclusiva de Disney Plus on Google Play), Chromecast, Roku, PS4 y Xbox One. También está disponible en dispositivos Amazon y televisores inteligentes LG.