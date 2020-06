El viaje musical de Cumbiana une a Carlos Vives y Ziggy Marley en vivo este domingo vía YouTube Live ¿Cómo verlo?

View this post on Instagram

"Magdalena River full a naturality You da fruit, like cherry, sugah mango, like plum Coconut milk in a pot a rondon Groove high from you head to you belly Sierra Nevada Kogui community Raizal, african, chimilas come! " #ElHilo feliz con esta colaboración en mi nuevo álbum @cumbiana @ziggymarley y @elkinrobinson ⚱️