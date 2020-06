Sagitario – Horóscopo del 9 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 9 de Junio de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Hay momentos en que tan solo debes tomar consciencia de ti, de lo que es importante y de lo que tiene mayor relevancia en tu vida, no en hacer lo que otros quieren, se trata de tu felicidad no de la felicidad de los otros.

Dinero:

Es hora de hacerte un regalo, algo que requieres y disfrutes al máximo, eres tan metódico algunas veces que vibras en la escasez lo haces más por temor y no por alcanzar un propósito específico.

Salud:

Se prudente a la hora de ejercitarte, si por largo tiempo no lo has hecho, no quieras hacerlo todo de una vez, comienza poco a poco, rutinas fáciles, por poco tiempo y que te motiven a seguir.

Consejo:

Es un buen momento para que hagas lo que tanto anhelas, tu propósito de vida. Descubre qué te hace feliz y jamás pienses lo complejo que puede ser realizarlo, cuando algo te cuesta no debes hacer esfuerzos que te desgastan para lograrlo, ese no es tu propósito.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Agua Yin, te encuentras en daño con el Conejo, tus emociones estarán algo inestables, tu propósito es volver al balance.

Trabajo:

Date un respiro de las labores estresantes de tu trabajo, evita accionar desde la rabia o la tristeza, podrías actuar de forma extremista. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

La meditación es un gran ejercicio para que controles la impulsividad de tus emociones, incorpórala en tu rutina. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tus sentimientos podrían cambiar o ponerse en duda, trata de ver dentro de ti y conocer que quiere de verdad. Así todo será más claro.

Dinero:

Tus emociones estarán liderando el día, controla las actitudes que sabes que no son adecuadas para tomar decisiones, podrían hacerte una mala jugada.

Consejo: “Los problemas surgen cuando tienes que encontrar un equilibrio entre lo que las personas necesitan de ti y qué necesitas tú para ti mismo.” -Jessye Norman