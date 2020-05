Sagitario – Horóscopo del 9 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 9 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Tu actitud hacia la vida es sincera y franca, te sientes a gusto con lo que has obtenido y lo compartes de forma espontánea, tu felicidad es real cuando puedes entregar desde el amor.

Dinero:

Sabes cómo aprovechar las situaciones que se presentan en tu labor y que terminen a tu favor, es un don innato en ti, tomas las decisiones adecuadas y todo te resultará sencillo.

Salud:

El mantenerte positivo hace que tu cuerpo se revitalice, tu energía vital está en alto y por eso te queda fácil ser constante y disciplinado con tus ejercicios diarios.

Consejo:

Aunque comprendes la situación no puedes dejar de pensar en el porqué y el cómo, quieres resolverlo y eso te agobia, entiende que no siempre todo tiene una respuesta, respira y deja que suceda lo que deba suceder.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Rata de Agua Yang, te encuentras triangulando y direccionando, cosas increíbles tocarán tu puerta y podrás hacer lo que te propongas.

Trabajo:

Tu meta estará muy clara y los pasos para lograrla muy definidos, utiliza tu ingenio y dedicación para subir un escalón más en la materialización de algún proyecto. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Conocerte mejor, interiorizar cosas para sanar y saber qué quieres en la vida son ejercicios fundamentales para hoy, podrías terminar el día con otra visión de ti mismo/a. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tus emociones estarán en gran auge hoy, te darán mucha alegría y entusiasmo para lograr un ambiente positivo en tus relaciones.

Dinero:

Sabes cómo y cuándo reaccionar a una situación de importancia, no te dejas llevar por el miedo, tu intuición será un punto clave para lograr cosas positivas.

Consejo: “No le pongas excusas a lo que no puedes terminar. Enfócate en todas aquellas razones por las que debes hacer que suceda” -Ralph Marston.