Sagitario – Horóscopo del 5 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 5 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Estrecha los vínculos con tus padres, dialoga con ellos, pregunta cómo fue su niñez y adolescencia, así puedes comprender y conectarte con su esencia, es una forma de reconocerte a través de ellos y mejorar la relación, fortalecer los lazos.

Dinero:

Júpiter retrógrado en la casa dos, la casa del dinero te hace sentir enfocado en la parte material, en conseguir cosas materiales y entre más tengas mejor, esta es una actitud de posesión que necesita un límite. Ve a lo simple.

Salud:

Hoy mantén la alimentación en los horarios establecidos y aprovecha el ejercicio, todo esto te ayuda a mantener tu energía vital. Hoy no te descuides, procura que tu semana sea lo más tranquila posible.

Consejo:

Debes poner mucha atención, si estás comprando para aparentar lo que no eres o quieres ser muy generoso para que las personas hablen bien de ti, ni lo uno ni lo otro es necesario, se tú mismo, que las personas que lleguen a tu vida sea por quien eres y ni por lo que tienes.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Mono de Tierra Yang, te encuentras triangulando con Mono y Dragón, espera cosas muy maravillosas para ti hoy.

Trabajo:

Sácale provecho a tu capacidad de investigar e indagar para acelerar un proceso o mejorarlo, tienes la habilidad perfecta para hacerlo hoy. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

El agua es un elemento muy importante en tu día, termina tu jornada con una ducha relajante y rejuvenecedora. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tú necesidad principal será la comunicación y el entendimiento, invierte tu día en conversación es que te nutran el alma y la mente.

Dinero:

Te encuentras muy analítico/a e investigativo/a, utiliza esas habilidades para obtener resultados positivos y balanceados en tus finanzas.

Consejo: No permitas que nada ni nadie mate tu curiosidad. No seas conformista, aprende, indaga, investiga… ¡crece!