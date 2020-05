Sagitario – Horóscopo del 2 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 2 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Las relaciones que tienes son las que has buscado, si algo no te agrada de tus relaciones pasadas, mira con profundo amor lo que tu alma está requiriendo en estos momentos, comprende la situación y pon atención a las señales que envías a los otros.

Dinero:

El propósito de tu vida es encontrar lo que te apasiona y te hace feliz, lograr encontrar ese propósito es reconocer quien eres y qué servicio quieres prestar a la humanidad.

Salud:

Mantén tu energía vital alta, cuando sientas que el cansancio se apodera de ti, cierra los ojos un momento, si te duermes es por que en las horas de sueño no estás descansando lo suficiente o son muy pocas.

Consejo:

Hay demasiada información que llega de todos lados, céntrate solo en la que te sirve y beneficia, no en la que atormente y agobia, tú decides. Cómo vivir, depende de lo que permites entrar en tu mundo.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Madera Yin, te encuentras en un día Oficial Remover, apropiado para actividades del ser interior más que todo.

Trabajo:

Es probable que hoy puedas solucionar algo que llevaba un tiempo en tu mente, principalmente en temas de conocimiento y preparación. Deja fluir la creatividad. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Es un buen día para remover malas energías en tu hogar y en ti, quitar todo lo que te pesa internamente hace que el ambiente funcione de la mejor manera. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Puedes utilizar este momento para reflexionar sobre las actitudes que deberías mejorar y ejecutar tu cambio. Las energías del día son para dedicarse a esas situaciones.

Dinero:

Es preferible no involucrarte en temas de dinero hoy ya que el día no es adecuado, en cambio puedes instruirte y educarte sobre temas de este ámbito y será muy provechoso.

Consejo: “Hay suficiente fuerza dentro de ti para superar cualquier cosa en la vida” –Lailah Gifty Akita.