Sagitario – Horóscopo del 19 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Ten confianza en que todo tiene solución, si tienes algún inconveniente con tu pareja recuerda suavizar la palabra y buscar siempre que las decisiones se tomen entre los dos.

Dinero:

En tu labor recuerda terminar lo que comienzas, así no tienes pendientes por resolver y te evitas llamados de atención que son innecesarios.

Salud:

Mantén la calma, sabes que tu estómago se resiente cada vez que te preocupas. Tranquilo, no hay necesidad de enfermarte, simplemente descansa y suelta los pensamientos, las respuestas las tienes.

Consejo:

Cuando piensas en los otros y comprendes que estás acá para compartir y ser solidario, comprendes que todo lo tienes cubierto, así que pon tu mejor actitud y sigue avanzando en tu esencia.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Perro de Agua Yang, te encuentras en un día Oficial Inicio, apropiado para comienzos suaves y no tan importantes.

Trabajo:

No es un buen día para realizar algo que para ti es de gran compromiso. Intenta cambiar actitudes en cuanto a tu concentración y productividad, si te enfocas podrás lograrlo. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Es un buen momento para estar más atento/a tu salud y preocuparte por tu alimentación. Es hora de comenzar una rutina de ejercicios y mejorar siempre. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Puedes lograr entablar una conexión con alguien de tu alrededor y darte cuenta de cosas que antes no percibías. Mantente abierto/a a todo.

Dinero:

Intenta manejar tus finanzas en un día más favorable, ya que el dinero siempre es un tema de importancia y hoy no es apropiado manejar eso.

Consejo: Quien se queda peleando contra la marea, se cansa. Déjate llevar por la corriente y explora algo totalmente nuevo.