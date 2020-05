Sagitario – Horóscopo del 14 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 14 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Si compartes desde el corazón con los tuyos o con tu pareja, notarás cambios asombrosos, ellos también lo harán con otros y la cadena de generosidad no tiene fin. Da el primer paso.

Dinero:

Obtén los recursos que requieres ya sea desde tu labor o por inversiones que hagas, siempre y cuando sea de forma prudente y muy bien asesorado, la riqueza llega cuando eres generoso y agradecido.

Salud:

Ejercicio y buena alimentación, descansos y relajación son la clave para que estés tranquilo y no te conectes con lo que sucede desde el miedo y la frustración, pon toda tu energía en lograr lo que te propones.

Consejo:

Cuando descubras en ti todo el potencial que tienes y lo integres, tus dones se irán mostrando día a día, debes estar muy atento a reconocerlos e integrarlos, esto hará la diferencia.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Fuego Yin, te encuentras en un día Oficial Establecer, clave para proponerse metas y proyectos para el futuro.

Trabajo:

Si tenías alguna idea donde no encontrabas la solución perfecta para poder terminar de moldearlo, hoy podrías lograrlo, si te lo propones. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

La calidez del sol es muy buena para tu espíritu, necesitarás estar en espacios donde el calor sea protagonista. La cocina es un lugar ideal. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tienes energías que te motivan a socializar, hablar de temas interesantes con quienes viven contigo, te puede ayudar a pensar en una excelente idea.

Dinero:

El día no es adecuado para actuar en algún tema financiero, no es recomendable invertir tu dinero o gastarlo. Utiliza el día para generar estrategias para hacer rendir más tus ingresos.

Consejo: Hoy es el día, renueva tu armario y diviértete planeando tus metas.