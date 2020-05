Sagitario – Horóscopo del 12 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

El amor que tienes por tu familia y pareja lo demuestras de muchas maneras, así mismo lo debes hacer contigo, el amor propio nos hace coherentes. Si me amo, amo al otro desde el corazón.

Dinero:

Plutón en tu casa dos, te da la energía para que seas optimista y tengas la certeza de que todo lo que desees con tus finanzas lo vas a conseguir. Te sientes confiado, tu economía está muy bien. ¡Disfruta!

Salud:

Cuida tu garganta, la comunicación no fluye. Tienes mucho por decir y prefieres callar, eso te genera un bloqueo en tu chakra garganta y para activarlo puedes utilizar cuarzos azules o encender una vela azul, también te ayuda si te pones una prenda de este color.

Consejo:

Aunque eres una persona sincera por naturaleza, llevas un tiempo sintiendo que no eres capaz de expresar todo lo que sientes y fuera del bloqueo en tu chakra garganta, aprovecha para estar en silencio, escuchar tu esencia, esa es otra forma de comunicarte con tu ser interno.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Madera Yin, probablemente tengas algunos inconvenientes por la forma en la que te expresas, ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

Trabajo:

Tus acciones no serán las más amables, te costará hacerte entender sin caer en la agresividad y palabras impulsivas, es preferible que pases tu día contigo mismo y no involucres a nadie más en tus labores. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Incorpora un masaje en tu rutina, bien sea alguien de tu hogar que te ayude o tu solo/a, puede servirte de gran manera para calmar y liberar tensiones internas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es de gran importancia respetar a los demás, conocer tus límites y los límites de los otros te ahorrará situaciones inmorales o muy incomodas.

Dinero:

No te sentirás con ánimos de incursionar en el ámbito monetario hoy, lo primordial va a ser ordenar tus pensamientos y emociones, para así nivelarlos.

Consejo: Una actitud positiva te da poder sobre tus circunstancias, en lugar de que tus circunstancias tengan poder sobre ti.