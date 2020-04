Sagitario – Horóscopo del 22 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Sentir la compañía de tu pareja o familia te reconforta, sin embargo, hay momentos en los que te gustaría estar más tranquilo y en silencio, recuerda hay que poner límites para conseguirlo.

Dinero:

No te apresures que las decisiones que tomes sobre tus finanzas no sean a través del miedo, es muy importante que te asesores.

Salud:

Te dejas llevar por tus emociones más fuertes, busca relajarte y tener calma en los momentos más críticos, hoy es un buen día para que reflexiones y te conectes con tu paz mental.

Consejo:

Entender los límites para evitar el fanatismo, no caigas en el juego de que hay verdades absolutas, la verdad está dentro de ti y los valores los reconoces solo en ti.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Madera Yin, te encuentras en daño con la Cabra, serenidad y control, ante todo.

Trabajo:

Considera bien todas tus opciones antes de tomar una decisión, tal vez estás dejando pasar algo importante que te ayudará a no tomar la opción más extrema. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Intenta poner en orden tus pensamientos, es posible que vayas muy rápido y sobre pienses las cosas, medita para relajarte. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es momento de reflexionar sobre tus sentimientos y emociones, conócete y aprende que es lo que de verdad te gusta. Te sentirás mucho más aliviado/a.

Dinero:

Es posible que experimentes varios cambios en el ámbito monetario, tener la seguridad de que tienes tú mente bajo control es lo más importante de hoy.

Consejo: Tomar la iniciativa no significa ser insistente, molesto o agresivo. Significa reconocer nuestra responsabilidad de hacer que las cosas sucedan.