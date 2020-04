Sagitario – Horóscopo del 17 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Debes buscar un espacio para tener un diálogo franco, sin reservas ni miedos, es la mejor acción en estos momentos para recuperar a tu familia o pareja.

Dinero:

Si en tu labor algo no sale como lo habías planeado no te desanimes, seguro se te ocurre una solución mejor, activa tu creatividad porque tienes todas las capacidades para lograrlo.

Salud:

Hoy conecta tu energía creativa con tu capacidad de realizar, para lograrlo pon atención a los mensajes que recibes de tu entorno, pues el universo tiene muchas maneras de comunicarse.

Consejo:

Cuando desees tiempo a solas háblalo con las personas que convives, muchas veces los demás no entienden que el tiempo en soledad es para recobrar las fuerzas y el sentido de pertenencia.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Metal Yang, te encuentras en un día Oficial Abierto. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones para aprovecharlo:

Trabajo:

El día promueve buenos resultados para iniciar un proyecto, tendrá una excelente energía para que todo salga maravilloso. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Toma el día con mucha calma, cuídate de las actividades extremas y que sea muy riesgosas, trabajar la mente es más recomendable para hoy.

Amor:

Puedes aprovechar la energía del día para iniciar una relación con alguien especial o conocerte más con un nuevo amigo/a, podría irte excelente y entablar algo interesante.

Dinero:

El elemento Metal influye en los temas monetarios, por eso es esencial hacer alguna actividad relacionado con eso. Invertir, comprar o vender te dará muchos frutos.

Consejo: No tienes que ser grande para empezar, pero debes empezar para ser grande.