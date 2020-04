Sagitario – Horóscopo del 12 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de Abril de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Si hay una crisis en este momento con tu pareja, lo mejor es que se calmen y busquen cómo resolver el mejor modo, dialoguen y recuerden todas aquellas cosas que los unieron, no tomen decisiones desde el dolor o la rabia.

Dinero:

Cuando haces lo que amas el dinero llega por añadidura, simplemente es por que tu atención está en tu labor y no en lo que ganaras.

Salud:

Hoy descansa de la rutina, del día a día, encuentra como disfrutar y descansar, sintiendo que lo mereces y disfrutándolo al máximo.

Consejo:

Todo va pasando, busca cómo puedes contribuir para dejar este mundo mejor, comienza a proyectarlo en tu familia, pareja, amigos y con los compañeros de labor, así se irá extendiendo.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Madera Yin, te encuentras en destrucción con el Gallo, considera las siguientes recomendaciones para llevarlo de la mejor forma:

Trabajo:

Intenta no preocuparte tanto por algunos asuntos, usa el día para liberar tu mente y volver a conectarte contigo mismo. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Intenta alejar de tu día las bebidas alcohólicas, no te brindaran felicidad sino todo lo contrario, te sentirás muy triste. Lo mejor es concentrar la mente con un tema de tu interés y distraerte.

Amor:

No es un buen día para tener alguna discusión, conflicto o malentendido. Se muy maduro/a y apártate de lo que puede alterar tus emociones.

Dinero:

Controla los impulsos, no pienses ni actúes en temas monetarios hoy. Tendrás pequeños problemas para tomar alguna decisión, por lo tanto, es mejor olvidarse de eso por hoy.

Consejo: “Preocuparse no quita los problemas de mañana, quita la paz de hoy” –Eckahart Tolle