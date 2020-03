Sagitario – Horóscopo del 25 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Mucho apoyo para tu pareja, saldrán fortalecidos y más unidos que nunca, debes poner atención al momento que están compartiendo.

Dinero:

Si tienes una propuesta laboral, un nuevo emprendimiento no lo cuentes aún, debes ser prudente, hasta que no se haga realidad guardalo en tu corazón, se hará realidad muy pronto.

Salud:

Hay muchas formas de cuidarse, una de ellas es aceptar lo que sucede y no renegar, mejor actúa en beneficio de los tuyos. Lograr la armonía en estos momentos es vital.

Consejo:

Sé prudente, no juzgues y no critiques, debes ser más parte de la solución que de la problemática, toma todo con tranquilidad.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Fuego Yin, es posible que te tu comportamiento sea incivilizado.

Trabajo:

La humildad es muy importante para trabajar el día de hoy, no hay porque pasar por encima de los demás. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Hoy concéntrate en nivelar tus emociones, están muy sensibles y eso no te hace sentir del todo bien. Respira y vive el presente.

Amor:

Debes pensar muy bien tus acciones y a quienes afectan. La falta de amabilidad y reaccionar agresivamente te meterán en conflictos.

Dinero:

No es un buen día para cobrar deudas o pedir préstamos, tu comunicación no será ni clara ni efectiva.

Consejo: “Desde la amabilidad es posible cambiar el mundo” –Gandhi.