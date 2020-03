Sagitario – Horóscopo del 23 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

A cuidar la relaciones en todos los niveles, no olvides llamar a los amigos o a ese familiar que hace mucho no visitas, un abrazo te hace feliz y hace feliz a muchos.

Dinero:

Una inversión con la cual no contabas aparece de la nada, no te ocupes todo estará cubierto. recuerda poner la atención en lo verdaderamente importante.

Salud:

La meditación te ayudará a estar en armonía, requieres centrarte y hacer caso a tu intuición, esto te guiará para que te sientas mucho mejor.

Consejo:

Sal de la rutina en tu día, una buena conversación en estos momentos te ayudará mucho, a las personas les encanta compartir contigo.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Buey de Madera Yin, estas combinando direccional y doblemente con el día. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

Trabajo:

Adaptarse a los cambios es difícil, pero hoy las energías te ayudaran a que el proceso sea más sencillo y no tan agobiante. La clave es tener excelente actitud. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Los ejercicios de estiramiento te harán sentir renovado, tu cuerpo liberará tensiones y atraerá energías positivas, ¡inténtalo!

Amor:

Es un excelente día para que te propongas a mantener tu estabilidad emocional, practica la tolerancia y el optimismo, el primer paso siempre es el más importante.

Dinero:

Tus capacidades analíticas te harán ser muy productivo en las labores de hoy, sácale provecho.

Consejo: Los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. No es el fin del mundo, es el comienzo de uno nuevo.