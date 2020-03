Sagitario – Horóscopo del 21 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Hoy es un día para la familia y amigos, si no tienes pareja dedícate a ellos, a conversar y disfrutar de su compañía, son parte fundamental de tu vida para sanar heridas del pasado. Si te liberas y puedes recibir lo que anhelas.

Dinero:

Invierte en un curso que sea para tu crecimiento espiritual, puede ser un viaje que te reconecte con todo eso que sientes tan alejado de ti. Sabrás que es lo que en este momento requieres para seguir.

Salud:

La alimentación no es a cualquier hora del día, se requieren buenos hábitos para una salud óptima, el ejercicio, el descanso y la meditación son también base fundamental para sentirse muy bien.

Consejo:

Lo que hagas hazlo desde el corazón, no siempre es para recibir reconocimiento de los otros, algunas veces es para tener la certeza de hacer lo que debemos para mejorar el mundo, para dejar una huella de amor en él.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Agua Yin, estas direccionando con Buey y Cerdo, el elemento Agua es protagonista.

Trabajo:

Si estabas esperando un cambio en tu vida es posible que pronto aparezca, no te preocupes será positivo y lo disfrutaras. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Necesitas nutrir tu conocimiento, busca documentales o lee libros interesantes. Te sentirás pleno.

Amor:

Estas dispuesto/a a crecer y cambiar actitudes que no eran las mejores. Aprender de uno mismo y progresar es lo mejor para encontrar la felicidad.

Dinero:

Eres capaz de darle dirección a tus decisiones para convertirlas en algo positivo. No dudes de ti mismo.

Consejo: “No sigas las ideas de los demás, pero aprende a escuchar la voz dentro de ti. Tu cuerpo y tu mente se aclararán y te darás cuenta de la unidad de todas las cosas” -Dogen