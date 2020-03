Sagitario – Horóscopo del 16 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

Mantén la calma y ten cuidado con la forma como te expresas, busca el momento y las palabras adecuadas para hablar con los tuyos, si algo no te gusta exprésalo sin criticar.

Dinero:

Vas a ver los resultados de todo lo que has emprendido o de proyectos en tu labor, recibirás la recompensa y podrás sentir la satisfacción del deber cumplido.

Salud:

Tu ritmo debe cambiar, pon atención a lo que dice tu cuerpo. Cuídate, no enfermes por descuido, te exiges mucho en tu labor y tu cuerpo se resiente.

Consejo:

La prioridad es la salud, no lo olvides. La salud es física, mental, emocional y espiritual; procura estar muy atento, si enfermas no puedes hacer nada de lo que tanto te gusta.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.



Diario:

Hoy en día de Caballo de Tierra Yang, estas chocando con el animal del día, ten en cuenta las siguientes recomendaciones.

Trabajo:

Puedes encontrarte con un ambiente hostil en tu espacio de trabajo, trata de estar lo más alejado/a de situaciones estresantes.

Salud:

Hoy mantente alerta a lo que te rodea, maneja con precaución y no hagas ejercicios de alto esfuerzo. Cuídate tu integridad física, eres propenso a tener accidentes.

Amor:

No tomes acciones hacia algo con la primera información que te llegue. Trata de ser más prudente a la hora de juzgar a alguien.

Dinero:

Como te encuentras en choque no es recomendable participar en actividades económicas ni pedir préstamos o financiamientos para tus proyectos.

Consejo: El mañana siempre es un misterio, la esperanza hace que te sientas preparado para resolverlo.