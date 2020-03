Sagitario – Horóscopo del 09 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 9 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

¡Pareces un imán! Por estos días atraes todo tipo de personas, no comiences una relación para no estar en soledad, asegúrate que esa persona especial cumple con lo que sabes mereces recibir.

Dinero:

Apóyate en estudios o cursos que te enseñan a invertir, es un buen momento para que tu prosperidad aumente.

Salud:

Sigue un plan alimenticio en el que la comida sea para disfrutar. Cuida los ligamentos de tu cuerpo, al hacer ejercicio no te exijas demasiado, escucha los límites de tu cuerpo.

Consejo:

Todo lo que desees puede ser potenciado así que piensa en positivo, ten en cuenta que el universo provee y comienzas a recibir porque lo mereces en todos los ámbitos de tu vida.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Metal Yin, estas en direccional agua, muy favorable para la comunicación y la publicidad.

Trabajo:

Rata aprovecha tu día laboral al máximo, contacta nuevos clientes, oferta nuevos productos, utiliza las redes e internet para apoyarte en la difusión.

Salud:

Sitios rodeados de agua, o realizar ejercicios de natación pondrán tu energia al máximo.

Amor:

Aprovecha la energia de agua del día para expresar tus sentimientos, y compartir con los tuyos.

Dinero:

Es un día exitoso para las ratas. bueno para invertir, cerrar negocios, llamar a inversores y cobrar deudas, activar relaciones internacionales,

Consejo: Conéctate con tu espiritualidad, pídele al universo lo que tanto deseas.