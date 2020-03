Sagitario – Horóscopo del 08 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 8 de Marzo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es la aventura. Le gusta viajar y conocer el mundo, puede hacerlo como mochilero o viajando en primera clase, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Su mayor aprendizaje es que la mejor búsqueda es la que se hace al interior.

Amor:

La energía está dispuesta para que se acerquen personas en búsqueda de una relación. Podrás sentirte más atraído por el intelecto y la astucia de tu pareja,

Dinero:

Es un buen momento para planear tus inversiones a futuro, para estructurar tu proyección económica y para expandir lo que ya has conseguido.

Salud:

Te sentirás con energía y vigor. Aprovecha este día para cuidarte, alimentarte bien y así mantener tu vitalidad.

Consejo:

Confía en tus habilidades, con esa base puedes planear y potenciar todo lo que ya eres para que puedas mantenerlo y expandirlo de ahora en adelante.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Perro de Metal Yang, es recomendable hacer ejercicios de bajo riesgo.

Trabajo:

Puedes relajarte en casa, pasar tiempo en familia y compartir grandes momentos.

Salud:

No te sobre expongas a los riesgos, haz actividades relajantes. Un picnic, un asado o una ida al cine son salidas muy buenas para hoy.

Amor:

Libera un poco el control en tus relaciones, las opiniones de los demás son importantes y te harán darte cuenta de muchas cosas.

Dinero:

No pienses tanto en el dinero, es un día para realizar actividades que no te causen estrés. Disfruta del día.

Consejo: Conéctate con tu espiritualidad, pídele al universo lo que tanto deseas.