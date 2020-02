Sagitario – Horóscopo de 6 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de febrero de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es lo aventurero. Le gusta viajar y conocer el mundo así sea de mochilero, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Amor: Estás muy, muy mal humorado, contrólate, porque puedes provocar una pelea donde no ambos perderán.

Dinero: Ahorra; hay estructuras que considerabas sólidas que la vida a estado removiendo.

Salud: Hoy no querrás hacer nada, solo estar en un sofá comiendo y viendo televisión.

Consejo: Si no tienes nada buenos que decir, no hables.



RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día Conejo de Tierra Yin, la bondad, la educación en tus reacciones pueden marcar la diferencia.

Trabajo:

El bienestar laboral es tan importante como el económico, valora también eso en tu trabajo.

Salud:

Controla tus emociones, las rabias y las conductas agresivas, pueden generar conflictos graves.

Amor:

Se honesto y leal en tus relaciones si realmente quieres mantenerlas, no te dejes llevar por tus pasiones.

Dinero:

Hoy la fortuna te acompaña, si no hay acción puedes desaprovechar una muy buena oportunidad.

Consejo: Es muy importante que hoy enfoques toda tu energía en tu fortuna y no en relaciones que te pueden causar problemas. Se prudente.