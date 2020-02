Sagitario – Horóscopo de 20 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de febrero de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es lo aventurero. Le gusta viajar y conocer el mundo así sea de mochilero, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Amor: Las personas a tu alrededor te necesitan, tienes mucho para ofrecer y cuando trasmites amor nadie lo hace como tú.

Dinero: Se acerca un viaje que puede ser de negocios o de placer. Aprovecha las oportunidades que te da el destino, sácale provecho a las nuevas experiencias.

Salud: Experimentar nuevas actividades y practicar algún nuevo deporte harán que tus energías se recarguen.

Consejo: Tener objetivos claros te facilitará tus cumplimientos de metas.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Agua Yin, te sentirás mejor si sigues tu rutina firmemente.

Trabajo:

No es recomendable irse de viaje mucho tiempo. Cuídate de la comida y de perderte por la cuidad.

Salud:

Día importante para encontrar un balance en tu interior. Reflexiona sobre ti y encuentra tu verdadero ser.

Amor:

Sabes que debes cambiar en algunos aspectos, sin embargo, el día no es apropiado para asumirlo.

Dinero:

No saques efectivo en grandes sumas. Intenta manejarlo todo electrónicamente.

Consejo: “La vida es un balance, entre mantener y dejar ir” – Rumi.