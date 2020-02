Sagitario – Horóscopo de 10 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 10 de febrero de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

SAGITARIO

Nacidos entre el 21 de noviembre al 20 de diciembre

El aventurero.

Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.

Sagitario es el más cercano al signo chino Rata.

Personalidad de Sagitario:

Su característica principal es lo aventurero. Le gusta viajar y conocer el mundo así sea de mochilero, es optimista y su sinceridad no tiene límites. Géminis es su signo Complementario, es compatible con Leo y Aries.



Amor: Tu pareja se ha mostrado ante ti muy emocional, pero a ti te fastidia porque lo asocias a debilidad y tu franqueza que no tiene límites, hace que se aleje.

Dinero: Sientes que la suerte te acompaña, que no importa cuanto gastes porque vendrá más dinero.

Salud: Dolor en las piernas.

Consejo: Es bueno ahorrar en la época de las vacas gordas.

RATA

Las personas nacidas durante los años siguientes del calendario son rata 1936, 1948, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Compatibles: Buey, Dragón, Mono y Cerdo.

Incompatibles: Caballo y Gallo.

Personalidad de la Rata:

Son encantadores y sociables. Están bendecidos con una inteligencia extraordinaria. Son muy Astutos lo que les ayuda a solucionar de manera rápida los problemas que se les presentan. Su humor los ayuda a conectar con las demás personas.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Agua Yin, toma el control de tus emociones y no te cierres a las posibilidades.

Trabajo:

No te centres en discusiones innecesarias, se claro en lo que expresas y te ahorrarás malentendidos en tu entorno laboral.

Salud:

Hoy te sentirás algo cansado y confundido. Respira hondo, cierra los ojos y céntrate en ti mismo.

Amor:

No es un buen día para hablar con tu pareja o persona especial ya que no tienes todas tus emociones en orden. Piénsalo bien y luego habla de eso que te incomoda.

Dinero:

No tomes decisiones apresuradas ya que puedes encontrarte en un escenario muy poco favorable para ti.

Consejo: Cree en las personas que te rodean. Si existen personas dispuestas a ayudarte.