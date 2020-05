Piscis – Horóscopo del 8 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 8 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Deseas una persona que te ame y sea algo serio, no quieres un amor casual, buscas a alguien afectuoso, cariñoso y que esté pendiente de ti, si eso es lo que pides, también es lo que vas a dar.

Dinero:

Tienes la oportunidad de hacer lo que desees, comprende que el universo es correspondencia, céntrate en disfrutar lo que haces y ser feliz con ello, sin límites y con gratitud.

Salud:

Cuida tu postura, ten tu espalda derecha y una posición adecuada al sentarte o caminar, terminas cansado por no ocuparte de algo tan sencillo como es tu postura, pon atención en tu actitud, tiene mucho que ver en la forma en que te muestras.

Consejo:

Se feliz, en las mañanas que lo primero que hagas sea sonreír y agradecer, conéctate con la naturaleza y realiza una meditación para calmar tus diálogos interiores, mejor conversa con la divinidad que te habita.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Metal Yin, te encuentras en día de Destrucción, tiene una energía muy negativa y se debe evitar acciones importantes, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

En este día de destrucción debes de ser cuidadoso, evita desafiar la autoridad o de lo contrario podrías terminar en serios problemas.

Salud:

No te sobre expongas a los riesgos, mejor busca realizar actividades relajantes. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Puede ser un día estresante, pero si hay alguien capaz de resolver los peores problemas, eres tu.

Dinero:

La energía del día no promueve buenos resultados económicos, lo mejor será ser cuidadoso.

Consejo: No improvises. Escoge la mejor opción, solo tu podrás encontrar cual es.