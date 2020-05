Piscis – Horóscopo del 26 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

La ilusión te hace ver todo lo bueno en los otros y nada en ti, debes reconocerlo para que lo proyectes a los otros, de nada te ganas estar tan cerca de la divinidad si no te lo crees.

Dinero:

Es muy importante que en tu labor sea primordial lo que deseas, no hagas lo que otros quieren, haz lo que te hace feliz, solo así puedes dar lo mejor de ti.

Salud:

Ocúpate hoy de tus emociones, de todo eso que callas por miedo a ser rechazado. Escribe: hoy es un buen día para comenzar a decir todo eso que te guardas.

Consejo:

Disfruta más de lo que tienes, agradécelo y conviértelo en tu mayor motivación, así sabes de todo lo que dispones y tomas consciencia de lo afortunado que eres.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Tierra Yin, te encuentras en día de Establecer, es apropiado para sentar bases para el futuro, ten en cuenta estas recomendaciones en este día.

Trabajo:

No es un buen día para ser arriesgado, demuestra quien eres y porque eres esencial, pero sin pasar por encima de nadie ni atropellar ideas.

Salud:

La energía del día te apoya para que crees horarios o un cronograma para hacer rutinas de ejercicio. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Es momento de dar un paso adelante, si te sientes a gusto con esa persona hoy comprometerte es una muy buena decisión. Que estés tranquilo al tomar alguna decisión es vital.

Dinero:

Puedes buscar formas de como ser mas ordenado financieramente, no gastes tu dinero en antojos diarios, el orden creará un puente en los propósitos financieros que tienes en este año

Consejo: ”Nadie puede hacerte daño, tu felicidad depende de una persona, de ti”. -Mahama Gandhi