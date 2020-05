Piscis – Horóscopo del 24 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Comprende que el amor es universal, romántico y práctico, no ideal; simplemente es amor, entrega, compañerismo. Aterriza tu sentimiento hacia tu pareja, debes verlo como un ser igual a ti, con defectos y virtudes como tú.

Dinero:

Tienes muchas oportunidades, no permitas que se extingan en el tiempo por no sentarte a evaluarlas conscientemente. Debes ponerlas en una balanza para que comprendas qué es lo que deseas y de encontrarlo allí, tomar acción.

Salud:

Te gusta sentirte y verte bien, tu alimentación la llevas a extremos según la tendencia del momento, haz lo mejor para cuidar de tu salud, asesórate y toma la mejor decisión de vida.

Consejo:

La Divinidad y tú están en completa armonía, no quieres verlo ni integrarlo ni recibirlo; de hacerlo, todo te saldría muy bien y entonces ya no podrías quejarte, eso en verdad es lo que más disfrutas.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Fuego Yin, te encuentras direccionando y triangulando, es una magnífica combinación.

Trabajo:

Puedes ayudar a alguien que lo necesite, se te dará muy bien provocar cambios positivos en los demás. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Práctica algún ejercicio que te vuelva más flexible, los estiramientos en el yoga pueden ayudarte mucho. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tus sentimientos son tu guía, te dejarás llevar por ellos y el recibimiento de vuelta será extraordinario. Vívelo.

Dinero:

Tienes muchas capacidades para instruirte y educarte sobre temas, así casi nunca fallarás en tus decisiones. Quien se prepara, casi no comete errores.

Consejo: A donde el corazón se inclina, el pie camina.