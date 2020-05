Piscis – Horóscopo del 20 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Recuerda que por más estable que sea tu relación de pareja hay que mantener el interés, los detalles románticos, una invitación a cenar o algún regalo sorprenderán gratamente a tu pareja.

Dinero:

La prosperidad está contigo, nada te ha faltado ni te va a faltar, sabes que todo está cubierto y tienes la certeza que así seguirá siendo, no entres en conflictos innecesarios.

Salud:

El ejercicio y la música te centran, te ayudan a pensar en cosas diferentes y calman tu mente, por eso te sientes muy bien cuando lo haces, no solo tu cuerpo reacciona muy bien, sino que tus emociones se calman.

Consejo:

Pon atención a lo que sucede a tu alrededor, el universo se comunica de muchas maneras, así que solo te resta centrarte en cosas diferentes a tu mundo imaginario o real.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Agua Yin, te encuentras Triangulando en día de Destrucción, que debe de ser evitado en actividades importantes, ten presente estas recomendaciones para evitar ratos amargos.

Trabajo:

Se creativo, hoy tendrás la capacidad de innovar en los negocios o procesos de tu trabajo para hacer todo mas practico, las dificultades te harán improvisar y mejorar.

Salud:

Realizar dibujos, pintar, escuchar música, resolver acertijos activará tu creatividad y te hará ver las cosas de diversas formas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Lleva tu creatividad a otro nivel, intentando demostrar que estas presenten para las personas que amas a pesar de las dificultades.

Dinero:

Hoy no es un excelente día para hacer movimientos financieros debido a la energía del día no será la mas adecuada.

Consejo: Tu energía el día de hoy le dará fuerza a las personas que se encuentran mas afectadas, procura estar conectadas con todos los que te necesiten.