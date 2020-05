Piscis – Horóscopo del 17 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Mira a tu pareja como un ser individual no como una proyección tuya, amar en libertad es el mayor acto de confianza que podemos brindarle a una persona, se libre, deja en libertad y ama con el corazón.

Dinero:

Sabes que todo está cubierto tu certeza con el universo en este aspecto es innegable, ¿que tal si esa certeza es para todos los ámbitos de tu vida?

Salud:

Descansa, cierra los ojos y aquieta tu mente, puedes relajarte y dejar todo atrás, disfruta el momento que dedicas para ti, así la calma y la paz llegan a tu alma.

Consejo:

Corriges a las personas de tu entorno simplemente porque expresan lo que piensan y no coinciden con tu pensamiento, el pensamiento es nuestro sexto sentido por lo tanto es diferente como cada uno de nosotros lo es.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Mono de Metal Yang, te encuentras en día Balance, apropiado para cambiar situaciones desventajosas a tu favor, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Utiliza este día para descansar y recuperar tus fuerzas en momentos complicados, usa este día como meditación.

Salud:

Busca realizar actividades físicas, si no tienes forma de ir a un gimnasio intenta viendo videos donde te expliquen ejercicios caseros. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No interrumpas el proceso de aprendizaje de nadie, el que necesite que lo ayudes te lo pedirá.

Dinero:

Es un excelente día para realizar cualquier tipo de inversión o compra, ten en cuenta tu contexto y en la actividad en la que vas a entrar.

Consejo: Cuanto mas grande es el caos, mas cerca esta la solución.