Piscis – Horóscopo del 15 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 15 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Cuando se es tan sensible se corre el riesgo de volverse tan racional que ya no se deja paso a la sensibilidad, pon un límite entre uno y otro y así no te vas para los extremos, siempre hay un punto medio.

Dinero:

El dinero como energía fluye, las carencias limitantes son las que te hacen vibrar con la escasez, recupera tu confianza en el merecimiento y todo comenzará a fluir de nuevo.

Salud:

Te desvaneces fácilmente porque te conectas con el sufrimiento de otros y te aíslas fácilmente, parece más que huyes de los acontecimientos que te causan dolor, no hay por qué convertirlo todo en sufrimiento.

Consejo:

Tu imaginación te puede llevar a ser realista hasta el fanatismo o a idealizar hasta el romanticismo, debes ser muy consciente de buscar el punto medio, así no entras en etapas confusas ni llenas de drama.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Tierra Yang, te encuentras en Destrucción en día de Remover, apropiado solo para actividades religiosas o espirituales, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Si necesitas mirar hacia atrás para reflexionar sobre a donde te quieres dirigir puedes intentarlo hoy. La retrospección es fundamental.

Salud:

Cuida tu alimentación, habrá antojos que debes controlar. Debes saber el límite que tiene tu cuerpo a la comida no saludable. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

La confianza será frágil en tus relaciones personales, es posible que te sientas defraudado o desilusionado de alguien que quieres.

Dinero:

Estarás motivado más que todo por el amor y la felicidad que por el dinero, los inconvenientes se resolverán con tiempo, no tomes acción este día.

Consejo: “Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo”. George Santayana.