Piscis – Horóscopo del 1 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 1 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Deja de criticar las situaciones, busca ser empático con tu familia y amigos, no te vuelvas una carga, tienes todas las facultades para mejorar todo aquello que te causa tristeza o dolor.

Dinero:

Crees que todo está de mal en peor y es tu actitud la que frena tu merecimiento, no catalogues lo que sucede en bueno o malo, simplemente comprende que todo pasa y que el universo es quien provee.

Salud:

¡A moverse! No te quedes quieto como en el fondo del mar, eleva tu energía vital con la danza, la música, el ejercicio, debes hacer algo que te saque de tu ensimismamiento.

Consejo:

Ten en cuenta que la información que recibes del exterior hay una parte que es relevante y otra insignificante, no te confundas así evitas el temor que muchas veces te lleva a la paranoia.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Madera Yang, te encuentras en día de Establecer, si la energía te favorece es un excelente día para sentar las bases de tu futuro, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Se cauteloso con tu trabajo el día de hoy, eres propenso a tener problemas de tipo legal, así como con reglas o documentaciones.

Salud:

Tu alimentación es muy importante para tu salud en este día, lo mejor es que acompañes tu dieta de mas vegetales y menos grasas saturadas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Sentirás mucha desconfianza el día de hoy, te encontraras algo paranoico con tu pareja, familia y amigos.

Dinero:

Busca como recortar gastos que no te están aportando en estos momentos y sobretodo evita meterte en mas.

Consejo: No es mas listo el que mas dice, sino el que mas calla.