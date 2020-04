Piscis – Horóscopo del 2 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 2 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Si tienes pareja disfruta con ella compartiendo momentos en donde la pasión y la alegría sean los protagonistas de ese encuentro, recuerda hay que enamorar todos los días.

Dinero:

Lo material te tiene sin cuidado, sabes comprender que todo está en equilibrio en el universo, así que a recibir lo que mereces y disfruta con tranquilidad.

Salud:

No pienses tanto, mantén la calma y mira lo bueno de las situaciones, tu esencia es clara y la puedes proyectar para enviar buena energía a los que te rodean, siempre y cuando no te dejes abatir por el pesimismo.

Consejo:

No mires las noticias, aléjate de las conversaciones pesimistas y catastróficas, busca la calma y cree en tu intuición, aprende a controlar tu emoción y pon a servicio de la humanidad lo mejor que tienes para brindar.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Madera Yin, te encuentras triangulando con el signo del día, es muy favorable para cualquier actividad que emprendas, sigue estas recomendaciones.

Trabajo:

Este día se presentará todas las oportunidades para que puedas emprender todas las acciones que te llevaran al éxito.

Salud:

Ten encuentras recargado de energía y muy vital, sin embargo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Hoy lo más importante eres tú, tu capacidad de amarte y decirte cosas lindas traerá elevación de tu energia.

Dinero:

Hay oportunidades de expandir tus proyectos, no dudes en llamar a clientes, tienes la oportunidad de multiplicar tu dinero.

Consejo: Llevas días esperando este momento, aprovéchalo para que puedas llegar a las metas que te propusiste.