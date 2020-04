Piscis – Horóscopo del 1 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 1 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Revisa muy bien con tu pareja cómo está la relación en estos momentos, pueden estar en un momento de conformismo, hoy es día para hablar y cambiar lo que corresponda a cada uno.

Dinero:

La prosperidad es tener claro que está bien recibir, que debes entender la energía del dinero para mantener el bienestar. No es momento de acumular o comprar más de lo que requieres.

Salud:

Por hoy ríe, baila y disfruta, debes cuidarte en casa y aprovechar la ocasión. No entres en melancolía no es necesario pedir más de lo mismo, por el contrario hoy: disfruta.

Consejo:

Hoy comparte con los tuyos, piensa que el momento es ideal para reencontrarte con tu familia, aunque se viva en el mismo lugar no quiere decir que estás consciente de lo que requieren y cómo se sienten.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Perro de Madera Yang, te encuentras en combinación doble con el Perro, pero el día no es el mas auspicioso, ten en cuenta las siguientes recomendaciones.

Trabajo:

Busca ser un generador de esperanza en tiempos difíciles, la gente se fijará en ti y replicará tus acciones.

Salud:

Tanto estrés de la semana puede que no te haga bien, busca maneras de relajarte en casa, después de haber terminado tus responsabilidades. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No dejes que esto te afecte, de una manera temporal puede que por decisiones o comentarios pierdas autoridad entre tus seres queridos.

Dinero:

Mantén tus deudas al día, la energía del día te hace mas propenso a mala reputación, que afectara en tus negocios en el futuro.

Consejo: La astucia marcara de manera positiva a las personas en este año de la Rata.