Piscis – Horóscopo del 21 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el último signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un soñador quien siempre verá lo bueno en los demás. Tiene una gran intuición está conectado profundamente con su esencia. Su mayor aprendizaje es entender que puede manejar sus emociones, no que ellas lo manejen; además, debe aprender a estar más atento.

Amor:

Ten cuidado con los extremos, estás recibiendo mucho de tu pareja y puede sentir que no está recibiendo de igual manera. Por eso, la calidad del tiempo que comparten depende de los dos, no de uno solo.

Dinero:

En tu labor tendrán en cuenta lo que tienes programado y eso será representado en un aumento de tus finanzas y no tengas miedo a expresarte, es el momento adecuado.

Salud:

Si hay algo que te moleste es hora de cambiar de hábitos, hoy tienes la fuerza y el empuje para hacerlo, ten confianza, toma la decisión más acertada para mejorar tu calidad de vida.

Consejo:

Cree hoy más que nunca en tu intuición, las decisiones que tomes serán tenidas en cuenta por tu familia o en tu labor, déjate guiar y obtendrás grandes beneficios.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Agua Yin, éstas triangulando, eso quiere decir que hoy puede ser uno de los días más exitosos del mes para ti. Aprovéchalo con las siguientes recomendaciones.

Trabajo:

Se creativo, hoy tendrás la capacidad de innovar en los negocios o procesos de tu trabajo para hacer todo mas practico, las dificultades te harán improvisar y mejorar.

Salud:

Busca ejercitarte con actividades cardiovasculares, el cardio mejorará de una manera muy favorable tu salud. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Busca maneras creativas para pasar el tiempo con tu pareja, el/ella estará feliz de compartir contigo.

Dinero:

Sigue tu instinto, hoy es un excelente día para invertir, cobrar y pedir créditos financieros.

Consejo: El mejor amuleto de la fortuna es el trabajo y el esfuerzo perseverante.