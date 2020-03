Piscis – Horóscopo del 02 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 2 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

Signo de Agua

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el ultimo signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un sonador quien siempre vera lo bueno en los demás; su peor defecto es lo despistado que es.

Amor: Comparte con personas que no sean iguales a ti, de eso se trata el complemento en amistades y parejas.

Dinero: Veras como hoy encontraras las soluciones de manera mas clara, tendrás un panorama que el resto no.

Salud: Estarás agotado ya que será un día largo, sin embargo, tienes que buscar fuerzas para ejercitarte. Tu cuerpo te lo pide.

Consejo: No dejes que la vida te pase por encima, cuanto estableces metas y vives entorno a lo que quieres lograr, todo cobra sentido.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Animal de Madera

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.



Diario:

Hoy en día de Dragón de Madera Yang, te encuentras en daño, aunque es un día lleno de abundancia, deberás tener cuidado con ciertas cosas.

Trabajo:

Intenta manejar tus documentos con mucho cuidado, si alguien esta realizando un tramite tuyo lo mejor es que seas muy cauteloso.

Salud:

El día de hoy te sentirás cargado de energía, pero no debes olvidar mantener una dieta balanceada.

Amor:

El día de hoy te sentirás lleno de desconfianza, pero no puedes permitir que nuble tu visión y te haga tomar decisiones criticas.

Dinero:

Lo mejor es que evites los problemas, si tienes la oportunidad de realizar un movimiento financiero que represente problemas legales lo mejor es que te cuides.

Consejo: Piensa muy bien lo que vayas a decir el día de hoy, tu visión puede estar nublada y no pensaras con claridad.