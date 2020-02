Piscis – Horóscopo de 28 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de febrero de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el ultimo signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un sonador quien siempre vera lo bueno en los demás; su peor defecto es lo despistado que es.

Amor: El día de hoy enfrentaras varios cambios sentimentales y puede que te des cuenta de que ya no sientes lo mismo por la persona que esta a tu lado.

Dinero: El trabajo te esta exigiendo cada vez más, no puedes bajar la guardia y da lo mejor de ti, recuerda que siempre es mejor pedir ayuda antes de decir “no puedo”.

Salud: No menosprecies esos dolores, si llegas a la casa y aun no mejoras, lo mejor será pedir una citas medica.

Consejo: Siempre es mejor hablar con la verdad, a esconder cosas que lastimaran mucho mas en el futuro.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Buey de Metal Yin, es día cerrado, es decir que no es un buen día para comenzar proyectos.

Trabajo:

No es un buen día para intentar proyectos o chances donde no estés seguro del resultado, ya que las cosas podrían salir mal.

Salud:

Estas descuidando la alimentación, es esto lo que te tiene tan agotado, intenta consumir mas frutas y si puedes vitaminas.

Amor:

Evita las confrontaciones, si el tema que los atormenta puede esperar hasta mañana es lo mas adecuado.

Dinero:

Es un buen día para pedir ayuda si tienes alguna dificultad financiera, mas no es un buen día para realizar inversiones o comienzos de negocios.

Consejo: A veces simplemente hay días que no son buenos, lo bueno es que solo duran 24 horas y todo cambia.