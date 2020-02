Piscis – Horóscopo de 25 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 25 de febrero de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el ultimo signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un sonador quien siempre vera lo bueno en los demás; su peor defecto es lo despistado que es.

Amor: Debes empezar a ver tu relación con otros ojos, si sigues fijándote en lo negativo, no vas a poder ser feliz, tienes que empezar a ver las virtudes de tu pareja.

Dinero: Estas en un momento delicado en tu trabajo, esto porque te encuentras en una zona muy cómoda, no estas siendo proactivo y si no reaccionas puedes perder tu trabajo.

Salud: Estas descuidando tu alimentación y esto es sumamente perjudicial para tu salud, empieza reduciendo las grasas saturadas.

Consejo: Estas subestimando el poder de tus palabras y la influencia que tienen sobre las personas.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Perro de Tierra Yang, te encuentras es combinación doble con el Perro en día de Éxito.

Trabajo:

Hoy te sentirás despierto, con ganas de comerte el mundo, aprovecha esta energía para crear proyectos o seguir impulsando los que ya estés realizando.

Salud:

Es un buen día para ejercitar tu cuerpo, si no has sido constante con actividades físicas hoy es un día donde puedes comenzar.

Amor:

Hoy es un buen momento para sentarte con tu pareja y hablar sobre sus sentimientos, como se sienten en la relación y agradecer lo bueno.

Dinero:

Cualquier actividad que comiences el día de hoy traerá grandes retribuciones en el futuro.

Consejo: Conejo, este es el día que estabas esperando para hacer realidad esos sueños, ¡aprovéchalo!