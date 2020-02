Piscis – Horóscopo de 24 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de febrero de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

PISCIS

Nacidos entre el 21 de febrero al 20 de marzo

La unidad.

Virgo es su complementario y es compatible con Cáncer y Escorpio.

Piscis es el más cercano al signo chino Conejo.

Personalidad de Piscis:

Es el ultimo signo del zodiaco y representa la unidad, el océano, donde todos cabemos, es un sonador quien siempre vera lo bueno en los demás; su peor defecto es lo despistado que es.

Amor: Tienes que entender donde te encuentras, puede que el romance que creías que tenias ya no es así, no puedes quedarte atrapado en algo que no te deja ser mejor.

Dinero: Se presentará de manera clara un ascenso, pero tendrás que identificar el camino que debes recorrer para alcanzarlo.

Salud: Hoy es un excelente día para comenzar una nueva dieta y dejar a un lado toda esa comida chatarra que no te lleva a ningún lado.

Consejo: Presta atención a tu vida amorosa, no dejes que la costumbre te atrape en una relación que no te hace evolucionar.

CONEJO

Las personas nacidas en los años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Compatibles: Cabra, Conejo, Cerdo y Perro.

Incompatibles: Gallo y Serpiente.

Personalidad del Conejo:

Son personas muy Amables, pero a pesar de que los veas pacientes y tranquilos son seres con una fortaleza admirable. Ellos siempre están analizando su próximo movimiento.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Fuego Yin, te encuentras en choque con el Gallo, lo que volverá tu día muy volátil e inestable.

Trabajo:

En este día debes de ser muy cuidadoso con tus acciones y tus palabras, ya que un paso en falso puede hacer que pierdas la confianza que tienen en ti.

Salud:

Los dolores de cabeza acompañaran tu día por el estrés, sal preparado un con una pastilla que te alivie.

Amor:

El choque en el conejo se representa con problemas, evita generar conflicto en tu relación el día de hoy.

Dinero:

No realices actividades financieras importantes y mantén tus gastos al mínimo, espera un mejor día para poner en marcha todos esos proyectos en mente.

Consejo: No permitas que la gente pierda la fe en ti.

Consejo: La vida se trata de ensayo y error, no te rindas.