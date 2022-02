Falleció Miss Alabama, Zoe Sozo Bethel en un accidente automovilístico

Zoe Sozo Bethel fue Miss Alabama for America 2021 y una comentarista conservadora que murió tras las heridas sufridas en un accidente.

También participó en organizaciones conservadoras, como Project Veritas, Liberty University y Turning Point USA.

Su página de Instagram contiene un solo versículo de la Biblia: “En este mundo, no de él. 1 Pedro 2:9” y un enlace a una página de GoFundMe.

Turning Point USA publicó un video homenaje a Bethel después de su muerte.

“Nos sentimos muy honrados de haber conocido a Zoe Sozo Bethel. Ha sido un pilar en el movimiento conservador, siempre moviéndose con gracia, elegancia y sabiduría. Ella ha inspirado a muchos y su legado continuará tocando los corazones y las mentes de las personas en todas partes”, se lee. “Te apreciamos y no te olvidaremos, Zoe. Que descanse en paz❤️”





Play



In Memorial Of Zoe Sozo Bethel We are so honored to have known Zoe Sozo Bethel. She has been a pillar in the Conservative movement, always moving with grace, elegance, and wisdom. She has inspired many, and her legacy will continue to touch the hearts and minds of people everywhere. We cherish you, and you will not be forgotten, Zoe. May… 2022-02-20T20:51:53Z

Las publicaciones en línea afirmaron que Bethel murió después de un accidente automovilístico y compartieron videos y fotos, pero eso no se pudo confirmar de inmediato. Las publicaciones de su familia solo hacían referencia a un “accidente”.

Apparently this beautiful young woman, Zoe Sozo Bethel, was in a tragic car accident. On RSBN she had an incredibly vibrant personality and she was Patriot to her core! https://t.co/SsRZCtxHLJ — CuriousPeeper (@CuriousPeeper) February 19, 2022

Esto es lo que necesita saber:

Bethel murió en Miami, Florida el 18 de febrero de 2022

La familia de Bethel confirmó que había muerto en una publicación de Instagram en su página fechada el 20 de febrero de 2022. Se lee:

El viernes 18 de febrero de 2022, aproximadamente a las 5:30 a. m., hora del este, en Miami, Florida, nuestra amada Zoe Sozo Bethel pasó de esta vida a la siguiente como resultado de sucumbir a sus heridas. Zoe tocó el corazón de muchas personas y estuvo afiliada activamente a varias organizaciones y grupos, a saber, ella era la actual Miss Alabama (por America Strong), comentarista política de RSBN, embajadora de marca de Turning Point USA y el Centro Falkirk de Liberty University. También fue portavoz de Students for Life y afiliada a Project Veritas. En este momento de duelo, se solicitan oraciones eficaces y fervientes por los miembros de la familia, y la familia pide que se honren y respeten sus deseos de privacidad. Los miembros de la familia agradecen sinceramente todas las amables palabras y expresiones de amor hacia Zoe. Para aquellos que deseen mostrar apoyo adicional, pueden hacer clic en el enlace de arriba. Este apoyo ayudará a cubrir los costos médicos y de entierro de Zoe. La familia proporcionará información adicional sobre arreglos de entierro y otros asuntos en una fecha posterior.

Cuatro días antes de esa publicación, la familia confirmó que Bethel había tenido un accidente y escribió:

Zoe tuvo un accidente la noche del jueves 10 de febrero y sufrió graves daños en el cerebro/tronco encefálico y está en coma. Desafortunadamente, los médicos dicen que el daño no se puede reparar y que es posible que no le quede mucho tiempo. Estamos orando para que se haga la voluntad de Dios, independientemente de cómo se vea. Esta ha sido una situación abrupta y muy traumatizante para nuestra familia, y podemos imaginar cuán impactante será también para todos los que la conocen y la cuidan. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia durante este tiempo.

¡Mantén a Zoe y la familia en tus oraciones!

El orador conservador Brandon Tatum escribió en Instagram:

Estoy conmocionado y entristecido por la muerte de una joven tan maravillosa. @zosobe fue un punto brillante en cada habitación en la que entró. Era hermosa por dentro y por fuera. Siempre sentí que tenía mucho potencial y siempre quise que lo alcanzara. Lamento no haber hecho más para llegar. Quería ayudarla a prosperar, pero sentí que a su debido tiempo se presentaría la oportunidad. nunca llegó Sin embargo, Dios tiene el control y cuando es hora de irse a casa, es hora. Rezo por su familia y por los que más sufren por su muerte. ¡Por favor considere donar a su familia!

La página de GoFundMe solicita donaciones para gastos familiares porque Bethel no tenía un seguro

Según la página de GoFundMe creada por la familia de Zoé Bethel, ella se sometió a múltiples cirugías. La página ha recaudado más de $40,000 dólares.

PRAY for my friend, Zoe Sozo Bethel, a national TREASURE & strong conservative warrior. Today,she’s fighting for her life.. Zoe was in an accident, sustained irreparable damage to her brain/brain stem.. BUT… God is in the miracle business. I love you Zoe… praying for a miracle. pic.twitter.com/eoYBwCBrMy — Jan Morgan (@JanMorganMedia) February 16, 2022

El mensaje dice:

¡Gracias a todos por su amor y oraciones! En este momento, estamos orando fervientemente para que Dios haga lo que sabe que es mejor en su infinita sabiduría en esta situación. Sabemos que Zoe tiene muchas personas que se preocupan por ella y que quisieran una forma de mostrarle su apoyo de cualquier manera que puedan. Es difícil hablar de cosas como los altos gastos médicos en un momento como este, pero la realidad es que Zoe no tenía seguro médico y haber tenido múltiples cirugías de este calibre será un gasto enorme. Hasta el momento no hemos recibido una factura final del hospital, pero a partir de nuestra investigación y conocimiento general de los gastos médicos y también porque ella no tiene seguro médico, hemos establecido la meta conservadora anterior, que es probable que fluctúe. Entonces, estamos pidiendo a aquellos que puedan, que den lo que Dios ha puesto en su corazón para ayudar a la familia con los gastos actuales y futuros, que cubrirían:

-procedimientos actuales realizados

-Medicina para el mantenimiento de la vida en el futuro

-recuperación y terapia (si corresponde)

-gastos funerarios y conmemorativos (si corresponde)

-recursos para la hija de Zoe Todo su apoyo será muy apreciado por pequeño que sea, ¡todo ayuda!

Un hombre escribió con una donación: “Gracias por estar dispuesto a ponerse de pie y sacrificarse por la libertad… necesitamos más personas como Zoe”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: La falsa heredera: ¿Quién es Neff Davis, amiga de Anna Delvey?