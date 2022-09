Murió Andy Detwiler, el youtuber sin brazos que luchó contra el cáncer

Andy Detwiler era un hombre de Ohio conocido como el “granjero inofensivo” en YouTube. Detwiler murió a los 52 años después de una batalla contra el cáncer que documentó en las redes sociales, dijo su familia en su obituario.

A Detwiler, quien murió el 21 de septiembre de 2022, le sobreviven su esposa e hija, junto con sus padres y varios otros miembros de la familia, dice su obituario.

Andy fue granjero de toda la vida, cultivando junto a su padre Tom y su tío John. Es apoyado en todo el mundo en su canal de YouTube como Harmless Farmer, y pudo viajar y compartir su mensaje para que ‘Nunca te rindas’, a través de discursos motivacionales”, dice el obituario.

“Era activo en la comunidad como miembro de la Junta de la Feria del Condado de Champaign, pertenecía a la Oficina Agrícola del Condado de Champaign y fue miembro de la Primera Iglesia Presbiteriana de Urbana. Andy disfrutó coleccionando muchas cosas, incluidos Oliver Tractors, pero lo que más disfrutó fue pasar tiempo con su familia y amigos”.

I Was Diagnosed I have been having trouble swallowing for the 9 months or so, went and got it checked out. Started this process in January and was diagnosed with cancer of the esophagus.

Junto con su esposa, Corkey Wallace Detwiler, su hija, Kylie Detwiler, y sus padres, Thomas y Patricia Detwiler, también le sobreviven su hermana, hermano, varias sobrinas y sobrinos, su suegra y suegro, y su cuñado, dijo su familia en el obituario. El funeral de Detwiler se llevó a cabo el domingo 25 de septiembre en su granja en West Liberty, Ohio. Detwiler nació como Thomas Andrew Detwiler el 24 de noviembre de 1969 en Urbana, Ohio.

Andy Detwiler reveló que le habían diagnosticado cáncer de esófago en abril de 2020

Detwiler había estado luchando contra el cáncer durante más de dos años. Dijo en un video de abril de 2020: “He tenido problemas para tragar durante los 9 meses más o menos, fui y me revisaron. Comenzó este proceso en enero y fue diagnosticado con cáncer de esófago”. Detwiler documentó su cirugía y tratamientos contra el cáncer junto con su trabajo en la granja en su canal de YouTube.

En mayo de 2021, Detwiler publicó un video para que sus fanáticos supieran que su cáncer había vuelto a aparecer y que estaba recibiendo tratamientos de quimioterapia nuevamente. El Youtuber comentó en otro video: “Apesta. Pero, es solo la forma en que es. Sucedió y vamos a superar esto tal como lo hicimos la última vez. No planeo faltar a ningún trabajo ni nada por el estilo”.

Detwiler publicó su video final el 14 de septiembre, con un paseo en su camioneta junto a su hija.

Detwiler perdió ambos brazos cuando trabajaba en la granja cuando era niño

Detwiler tuvo que superar muchos desafíos en su vida. Escribió en su sitio web: “El 18 de julio de 1972, cuando era niño, mi vida cambió para siempre. Mientras ayudaba a mi abuelo en la granja, como me encantaba hacer, me caí en una barrena de granos. Perdí ambos brazos, sin embargo, eso no me ha detenido”.

Cancer Reoccurance, Back On The Chemo

Comenzó su canal de YouTube para compartir su mensaje con el mundo. Dijo en su sitio web: “En noviembre de 2018, decidimos iniciar un canal de YouTube donde me conocieron como Harmless Farmer. Allí los llevo conmigo para mostrarles cómo conquisto las tareas del día a día haciendo lo que amo con quien amo, la agricultura y la familia”.

Detwiler dijo en su sitio web: “Cuando quieres hacer algo, lo vas a resolver, y eso es lo que he hecho toda mi vida: resolver cosas”.

