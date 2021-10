¿Está YouTube caído? Se están reportando errores con la plataforma

Miles de usuarios de YouTube informan problemas con el servicio. Si bien todavía funciona para muchas personas, otros informan que la plataforma no se carga en absoluto o devuelve un error de “algo está mal”.

Los problemas de YouTube están afectando a varias personas en este momento en todo el país, según Down Detector. Puede ver un aumento en los errores en la tarde del jueves 28 de octubre.

Solo 30 minutos después de que se vio la imagen original de arriba, puede ver que los problemas aumentan aún más.

Aproximadamente el 44% de las personas mostró problemas con el sitio web, el 42% con la transmisión y el 15% con la aplicación.

El mapa de interrupciones en vivo de Down Detector muestra los problemas que afectan principalmente a todas las partes de los Estados Unidos. Sin embargo, los comentaristas señalaron que los problemas también estaban ocurriendo fuera de los Estados Unidos.

Se observaron problemas importantes para acceder a la plataforma en dispositivos móviles, tanto con la aplicación como a través de un navegador móvil. A veces, la plataforma está en blanco y simplemente devuelve un error de “algo salió mal, inténtelo de nuevo”. A veces, actualizar la página del navegador o la aplicación es suficiente para que el error desaparezca.

En DownDetector, algunas personas notaron el problema opuesto al que observó Heavy, escribiendo que vieron el error al acceder al sitio en el navegador de su computadora, pero funcionó bien en sus teléfonos.

Google Trends indicó que uno de los principales errores que la gente buscaba era el mensaje “YouTube algo salió mal”.

En Reddit, una persona comentó que pudieron solucionar el problema en su navegador móvil activando el modo de escritorio en Firefox. Varias personas comentaron que solo tenían el problema en dispositivos móviles.

La cuenta de Twitter de TeamYouTube, que a menudo proporciona actualizaciones sobre problemas de YouTube, aún no ha twitteado sobre el problema, en el momento de la publicación de este artículo.

La página de estado de Google Cloud Platform está notando problemas debido a una migración en curso. La página web señala: “Global: las tareas de copia de conjuntos de datos entre regiones de BigQuery pueden demorarse o fallar. [Trabajos de mitigación en curso. ETA jueves, 2021-10-28 18:00 EE. UU./Pacífico]”.

Por supuesto, la gente de YouTube está acudiendo en masa a Twitter para compartir sus experiencias.

#YouTubedown Me on Twitter cuz youtube is down pic.twitter.com/tuK95aGgZC

Una persona escribió que era hora de jugar Minecraft mientras YouTube no funcionaba.

welp time to play some minecraft or just draw while youtube is down hope it gets fixed soon

— EnderVibes || 🎃 Welcome to Chaos 🎃 (@vibes_dragon) October 28, 2021