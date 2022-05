Yosef Haim Ben David: sentenciado a cadena perpetua en 2014 por asesinato

Yosef Haim Ben David es protagonista de la serie de HBO Our Boys.

Obtenga más información sobre él en la vida real y vea fotos de él en el artículo a continuación. Este artículo tendrá importantes spoilers de los avances de la investigación del asesinato de Mohammed Abu Khdeir, en caso de que aún no sepa cómo fue esa investigación.

Yosef Haim Ben David fue condenado por matar a Mohammed Abu Khdeir

En junio de 2014, Naftali Frenkel, Gilad Shaer y Eyal Yifrah, tres adolescentes judíos, fueron secuestrados y asesinados. El 2 de julio de 2014, Mohammed Abu Khdeir, de 16 años, fue asesinado en represalia por esas muertes. Con el tiempo, los investigadores se enteraron de que Abu Khdeir fue asesinado por Yosef Haim Ben David y sus dos sobrinos. Los dos sobrinos nunca fueron nombrados públicamente debido a su edad.

Abu Khdeir caminaba hacia su casa en Jerusalén Este cuando fue secuestrado, golpeado y quemado vivo. El 30 de noviembre de 2015, dos menores fueron declarados culpables del asesinato de Abu Khdeir y uno fue sentenciado a cadena perpetua (los otros 21 años en prisión en febrero de 2016). Sus nombres no fueron revelados porque eran menores, según informó Haaretz. Sin embargo, un informe del Times of Israel señaló que eran los sobrinos del principal sospechoso. Uno de los sobrinos se conoce como Avishay Elbaz en la serie Our Boys.

Los adolescentes dijeron que estuvieron involucrados en el secuestro pero no en el asesinato, informó Al Jazeera. Uno de los menores tenía 17 años en el momento del crimen y fue condenado por ayudar activamente en el secuestro y asesinato, incluido el vertido de gasolina en Abu Khdeir, informó The Times of Israel. El segundo, que tenía 16 años en el momento del crimen, fue declarado culpable de ayudar en el asesinato.

Ben David fue sentenciado a cadena perpetua después de alegar locura

En mayo de 2016, Yosef Haim Ben David fue sentenciado a cadena perpetua por ser el líder en el asesinato de Mohammed Abu Khdeir, informó Haaretz. Fue sentenciado a 20 años adicionales por secuestro, informó The Times of Israel. En realidad, esto fue 15 años menos de lo que querían los fiscales, que habían tratado de agregar 15 años adicionales a su sentencia por otros delitos.

Cuando fue declarado culpable, la familia de Abu Khdeir dijo que merecía la pena de muerte. El fiscal estatal Uri Korb dijo: “Este es un hombre malvado y cruel que no representa a nuestra sociedad civilizada. Avergonzó a nuestra sociedad y ofendió nuestros valores”.

Ben-David, de 33 años en el momento de su sentencia, trató de alegar que sufría locura, informó Al Jazeera. Fue declarado culpable de asesinato después de que una evaluación psicológica determinó que no estaba loco. Los abogados de Ben David dijeron que afirmó ser el “Mesías” y que estaba loco, informó The Guardian.

Ben-David tomaba medicamentos y estaba bajo atención psiquiátrica, pero los médicos finalmente decidieron que esto no influía en su capacidad para tomar decisiones o llevar una vida normal, informó Haaretz.

Ben David le dijo a la familia: “No era yo. No tenía el control”, pero el tribunal dictaminó que era consciente sus acciones al cometer el crimen, señaló Newsweek.

A Ben David se le ordenó pagar a la familia $ 39,000

El tribunal israelí también ordenó que Ben David pague a la familia de Abu Khdeir 39.000 dólares (150.000 shekels), informó Newsweek. A los menores se les ordenó pagar $7,700 cada uno.

Además, se le ordenó pagar 5.000 dólares a otra familia palestina. Había intentado secuestrar a su hijo antes de matar a Abu Khdeir, informó The Times of Israel.

En febrero de 2018, el tribunal israelí confirmó las condenas de los tres, informó The Jerusalem Post. El abogado de Ben David trató de argumentar locura nuevamente. Los abogados de los adolescentes argumentaron que solo estaban tratando de maltratar a Abu Khdeir, pero que nunca tuvieron la intención de matarlo. Sus argumentos no fueron aceptados y se mantuvieron las condenas.

Ben David era dueño de un negocio de venta de gafas y una vez trató de matar a su hija pequeña, según señaló su acusación

Ben David era residente del bloque de pisos de Adam y era dueño de un negocio de venta de gafas en la calle Geula en Jerusalén, informó Haaretz. Sus clientes dijeron que era amable y que no tenían idea de que tuviera puntos de vista extremistas.

Haaretz informó que Ben David padecía un trastorno obsesivo-compulsivo. Según una acusación, le dijo a un psiquiatra que a veces pensaba en asesinar a su hija, que era una bebé, y una vez trató de estrangularla. Fue arrestado y enviado a un programa de rehabilitación. No fue acusado de ningún delito en ese momento.