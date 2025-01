Niña hispana murió por una bala perdida en Año Nuevo

Una verdadera tragedia ha enlutado a una familia hispana residente en la ciudad de Miami, Florida, luego de que el pasado 31 de diciembre de 2024, en festejos para darle la bienvenida al nuevo año 2025, una menor de edad de tan solo 10 años de vida, perdiera la vida a las afueras de su casa, según lo reportó el medio NBC 6 South Florida.

De acuerdo con información de las autoridades policiales, la familia de la pequeña Yanelis Munguia, se encontraba prendiendo fuegos artificiales afuera de su casa ubicada en la Northwest 21st Terrace, cerca de la 27th Avenue, al rededor de la 1:30 a.m. del 1 de enero de 2025, cuando los padres de la pequeña vieron que la niña se desplomó.

En ese momento se dieron cuenta que Yanelis Munguia había sido impactada por una bala perdida que en la parte trasera de la cabeza. Tras el caos y la desesperación por lo ocurrido, sus padres, decidieron montar a la pequeña en un carro y llevarla hasta el hospital más cercano que encontraban, mientras llamaban al número de emergencia del 911.

En eso, los servicios de rescate de Hialeah lograron alcanzar el carro en Palm Avenue y West Third Street, y fue allí donde sacaron a la niña del auto y la trasladaron al Ryder Trauma Center en el Jackson Memorial Hospital, donde lastimosamente la menor falleció, según The New York Post.

Yanelis Munguia que tan solo unos días antes había celebrado su cumpleaños número diez, fue víctima de una persona irresponsable, que en medio de la celebración por la llegada del año nuevo, se encontraba disparando al aire de manera aleatoria, en una práctica peligroso y recurrente en fechas especiales.

“Con profundo pesar compartimos la trágica pérdida de una niña de 10 años, quien fue asesinada debido a disparos de celebración el día de Año Nuevo cerca de NW 27 Avenue y NW 21 Street en Miami. Este desgarrador incidente sirve como un recordatorio devastador de que todo lo que sube, debe subir down. Las balas disparadas al aire pueden costar vidas inocentes.”, escribió la policía de Miami-Dade en un comunicado en X.

Debido a esto, la policía está investigando lo sucedido y pide ayuda a la comunidad, para dar con el paradero de la persona que detonó el arma indiscriminadamente. Solicitamos su ayuda para que se haga justicia a esta joven víctima y a su familia. Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con @CrimeStopper305 al (305) 471 – 8477 o marcar ** TIPS.

Finalmente, una persona identificada como Johanna Sacasa, ha creado una página de recaudación de fondos en GoFundMe, para ayudar a cubrir los gastos del funeral de Yanelis Munguia.

Solicito su buena voluntad para cubrir con los gastos médicos y fúnebres de una niña nicaragüense de 10 años, víctima de una bala perdida en vísperas de Año Nuevo.

Hasta el momento, han logrado recaudar $46,208 dólares sobrepasando la meta de $25,000 dólares.

