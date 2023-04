Wordle 672: ¿Cuál es la respuesta del 22 de abril de 2023?

2nd attempt to post 🙄

What a great way to start the weekend!

Wordle 672 2/6

⬛🟨🟨🟩⬛

🟩🟩🟩🟩🟩 pic.twitter.com/NPKSo06yG4

— Linda Engelage 🇨🇦 (@lindae2599) April 22, 2023