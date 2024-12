Wordle 1268: ¿Cuál es la respuesta del 8 de diciembre de 2024?

¿Cuál es la respuesta para el Wordle 1268 del 8 de diciembre de 2024? Sigue leyendo si quieres la solución. Si quieres seguir intentándolo por tu cuenta, ¡deja de leer!

A continuación puede encontrar la respuesta de Wordle para hoy, 8 de diciembre de 2024

La gente publicó su puntuación de Wordle para el juego 1268 en Twitter.

Cuando usas una letra que no está en la palabra, el juego de Wordle la quita de tu tablero, lo que ayuda.

El nuevo juego de Wordle sale a la medianoche en cada zona horaria. Por lo tanto, algunas personas lo juegan antes de que otros tengan la oportunidad de hacerlo. También está disponible en Inglaterra, así como en los Estados Unidos.

Tienes seis intentos para resolver el Wordle. Wordle es un juego de palabras gratuito online que ha explotado en las redes sociales. Mucha gente es adicta a él ya que el juego se hizo muy popular en 2022.

Esto es lo que necesita saber:

La respuesta al Wordle 1268 es la palabra “HYENA” (“HIENA”).

Exactamente, la definición que nos da el Diccionario de Cambridge es: “a wild animal from Africa and Asia that looks like a dog, hunts in groups, and makes a sound similar to a human laugh” “Un animal salvaje de África y Asia que parece un perro, caza en grupos y emite un sonido similar a la risa humana”.

El Wordle de hoy presentó dificultad a los usuarios, según lo que compartieron en X (Antes Twitter).

